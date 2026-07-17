Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, kamuoyunda uzun süredir tartışılan 12. Yargı Paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Adalet Komisyonu'ndan 26 Haziran'da geçen ve NATO zirvesi nedeniyle görüşmelerine ara verilen paket, AKP ve MHP oylarıyla meclisten geçti. Düzenleme, noter sistemi, IBAN mağduriyetleri ve tapu işlemleri gibi birçok alanda önemli yasal değişiklikler içeriyor.

Paketin en çok dikkat çeken maddesi ise halk arasında "hisseli tapu" olarak bilinen mülkiyet yapılarındaki radikal değişiklik oldu. Yeni yasaya göre, üzerinde sadece mirasçıların hakkı bulunan ve üçüncü kişilerin payı olmayan taşınmazlar için açılan "ortaklığın giderilmesi" davalarında usul tamamen değişti. Mahkemenin taşınmazın satışına karar vermesi durumunda, yapılacak birinci açık artırma yalnızca malik konumundaki mirasçılar arasında kapalı şekilde gerçekleştirilecek.

İLK İHALEYE KATILMAYANLARI NE BEKLİYOR?

Mirasçılara tanınan bu özel artırma usulü, kanun gereği yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere uygulanacak. Belirlenen yasal süre içerisinde ilk ihaleye başvuru yapmayan hisse sahipleri, yasanın sunduğu öncelik hakkını tamamen kaybedecek.

Bu aşamanın ardından ihale süreci farklı bir boyuta taşınacak. Mirasçıların kendi aralarında anlaşamaması veya ilk ihaleye katılım göstermemesi halinde, taşınmazın satışı için düzenlenecek ikinci ihale dışarıdan katılımcılar dahil herkese açık hale gelecek. Miras yoluyla kalan gayrimenkullerini üçüncü kişilere kaptırmak istemeyen vatandaşların, mahkeme tebligatlarını ve ihale başvuru takvimlerini artık çok daha yakından takip etmesi gerekecek.