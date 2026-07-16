AHBAP Derneği üzerinden yürütülen yolsuzluk, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan sanatçı Haluk Levent hakkında geçmişte yapılan açıklamalar yeniden gündeme geldi. Gazeteci ve yazar Sunay Akın'ın yıllar önce Haluk Levent için sarf ettiği sözler, soruşturmanın ardından sosyal medya platformlarında yeniden dolaşıma girdi.

Paylaşılan görüntülerde Sunay Akın'ın Haluk Levent'e hitaben, "Sen bir film kahramanısın. Bana biri film yap dese seninkini yaparım. Paraya hiç önem vermeyen bir adamsın" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Eski görüntüler yeniden paylaşıldı

Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, söz konusu açıklamalar farklı platformlarda da geniş yankı buldu.

Görüntülerin, Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmadan önce kaydedildiği ve o dönemde yapılan bir söyleşiye ait olduğu belirtildi.

Soruşturma sürüyor

Haluk Levent, Ahbap Derneği üzerinden yürütülen yolsuzluk, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ederken, dosyaya ilişkin incelemeler de sürüyor.

Öte yandan, Sunay Akın'ın geçmişte yaptığı övgü dolu açıklamaların yeniden gündeme gelmesi sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Eski görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, konu kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.