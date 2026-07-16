ALANYA'DA 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi. Program kapsamında Emine Özmüftüoğlu Camii'nde şehitler için mevlit okutuldu. Alanya Garnizon Şehitliği ziyaret edildi. Garnizon Şehitliği'ndeki programa Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, siyasiler, polis ve jandarma teşkilatı mensupları, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kuran tilavetinin ardından protokol üyeleri tarafından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

ŞEHİT AİLESİ DE UNUTULMADI

Kaymakam Öztürk ve protokol üyeleri gün içinde 15 Temmuz şehidi Ahmet Kara'nın Alanya'da yaşayan kız kardeşi Merve Yazıcı ve eşi Ahmet Yazıcı'yı evlerinde ziyaret etti. Şehidin ailesiyle hasbihal eden Kaymakam Öztürk, devletin tüm imkânlarıyla şehit ailelerinin daima yanında olduğunu vurgulayarak, milletin sarsılmaz iradesinin ve vatan sevgisinin ölümsüzleştiği 15 Temmuz'daki aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri şükranla yad ettiğini söyledi.

'MİLLETİN İRADESİNİN ÜZERİNE HİÇBİR GÜÇ YOKTUR'

Etkinlikler kapsamında iskeledeki Şelale Meydanı önünde Alanya protokolü, siyasiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Yürüyüşünde bir araya gelerek ellerinde Türk bayraklarıyla Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Atatürk Anıtı önündeki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Alanya Müftüsü Mehmet Seven tarafından toplu dua yaptırılmasının ardından konuşan Başkan Özçelik, "15 Temmuz milletimizin demokratik hukuk düzenine ve milli iradesine yönlenmiş büyük bir saldırıdır. Demokrasilerde iktidarlar seçimle gelir, seçimle gider. Milletin iradesinin üzerine hiçbir güç yoktur. Bu nedenle hangi gerekçeyle olursa olsun silah zoruyla yönetime el koymaya yönelik hiçbir girişim kabul edilemez. Bu devleti korumak siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun hepimizin ortak sorumluluğunda, hepimizin ortak görevidir" dedi.

'MİLLETİN KARŞI DURUŞUNU KİMSE BEKLEMİYORDU'

Kaymakam Şakir Öner Öztürk de "15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yılını idrak ediyoruz. Yıllar geçiyor ama hainliğin boyutu o kadar büyük ki halen acısı sinemizde, zihnimizde daha dün gibi hatıramızda yer ediyor. Tankıyla, topuyla, tüfeğiyle, uçağıyla, helikopteriyle yine o imkanları bu milletin üstüne salan zihniyeti hiçbir zaman unutmayacağız. O gün neler yaşandı? Herhalde dünyada eşi, benzeri olmamış hainlikle karşı karşıya kaldı bu aziz millet. Türk milletinin bu darbeye karşı koymuş olduğu iradeyle beraber dünyadaki darbeler tarihi de değişti. Milletin, devletin vermiş olduğu bu imkanları milletin, devletin üzerine kullananlar en güzel cevabı da hepimizin gurur duyduğu aziz milletimizden aldılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın o gece tüm milletimizi meydanlara, havalimanlarına davet emesiyle beraber 7'den 70'e yaşlısı, genci, kadını, erkeği, Türk milleti beraber oldu. Tüm görüş ayrılıklarını bir kenara bıraktı ve Cumhurbaşkanımızın iradesine eşlik ederek tüm meydanları doldurdu. Türk milletinin böylesine bir karşı duruşunu kimse beklemiyordu. Bu darbeyi dizayn edenler, organize edenler, tasarlayanlar, darbenin içinde olanlar da beklemiyorlardı" diye konuştu. Kaymakam Öztürk'ün konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı meydandakilerle paylaşıldı. Daha sonra program şiirler, oratoryo, ilahiler ve dualar okunmasıyla devam etti.

Kaynak: DHA