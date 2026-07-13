Canlı yayında paylaşılan bilgilere göre, soruşturmanın aylar süren teknik ve fiziki takip sonucunda yürütüldüğü, Levent'in yurt dışına çıkmaya çalıştığı ve sonrasında farklı bir güzergâh izlediğinin değerlendirildiği öne sürüldü.

Soruşturmada üç suçlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturma kapsamında Levent, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alındı.

"Aylar süren gizli takip" iddiası

CNN Türk canlı yayınında aktarılan bilgilere göre, soruşturmanın ani bir operasyonla değil, uzun süredir sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucunda yürütüldüğü iddia edildi. Haberde, Haluk Levent'in faaliyetleri ile Ahbap Derneği'nin mali hareketlerinin eş zamanlı olarak incelendiği öne sürüldü.

İptal edilen konser dikkat çekti

Canlı yayında paylaşılan bilgilere göre, Haluk Levent'in 17 Temmuz'da İstanbul Ataşehir'de gerçekleştirmesi planlanan konserin gerekçe belirtilmeden iptal edilmesi soruşturma kapsamında dikkat çeken gelişmelerden biri olarak değerlendirildi. İddiaya göre savcılık, bu gelişmenin ardından teknik takibi yoğunlaştırdı.

"Havalimanında öğrendi" iddiası

Yayında aktarılan iddialara göre Haluk Levent hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Levent'in ise bu karardan habersiz şekilde Almanya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldiği, burada yasağı öğrendiği ve seyahat planını iptal ettiği öne sürüldü.

Kaçış güzergâhı iddiası

CNN Türk İstanbul Haber Koordinatörü Nihat Uludağ'ın canlı yayında paylaştığı bilgilere göre, Haluk Levent'in daha sonra Bursa'ya geçtiği, buradan da İzmir'e ulaşarak deniz yoluyla Yunan adalarına gitmeyi planladığının değerlendirildiği iddia edildi.

Haberde, soruşturma ekiplerinin teknik ve fiziki takip sırasında Bursa, Balıkesir, Akhisar ve İzmir güzergâhını kapsadığı öne sürülen hareketliliği izlediği, operasyonun ise Bursa'daki bir TIR parkında gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Mali incelemeler sürüyor

Canlı yayında aktarılan diğer iddialarda ise Ahbap Derneği'nin bağış hesapları, para transferleri ve bazı mali işlemlerin detaylı şekilde incelendiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında taşınmazların yanı sıra kripto varlık hareketlerinin de mercek altına alındığı iddia edildi.

Öte yandan soruşturma makamlarından, canlı yayında dile getirilen bu iddiaların tamamını doğrulayan resmi ve ayrıntılı bir açıklama henüz yapılmadı. Soruşturma süreci devam ediyor.