Bizim Alanya'dan cavır memlekedlerine gedenler hela işinden muzdaribimiş bilader. Ollarda helalarda tahared musluu yoomuş, bi de helaların hepicii oturmalıımış. Çömeşmeli hela yoomuş. Onun uçun tahared gederen ollarda irezil, mübdezil olurumuş. Suyula yıkanmayınsıra ıraat mı edilir bilader? O yüzden mecbur, hava sıfırın altında 20 derece bile olsa her tahared gederdigden soona hammamda bereyi bi çimmeg ilazımımış. Çiminsire de hasda oluyollarımış. Hindi sıg sıg cavır memleketine geden Alanyalılar billenmişler, kafa kafaya vermişler, "Engi sıkıntıyı nahıl gedeririz?" deyi düşünüllerimiş. Emme bi tüllü çare bulamamışlar. Kimi "Golanyalı mendil götürelim" derimiş, öteki "Golanyalı mendil bişig yapar" derimiş. Ben de ıcıg kafa yordum engi işe. Engi işin bi çaresi var bilader. İki meturo, böyügcesinden bi hortum kesdirin, bi de kelebçe alın, gederken bavulunuza gatın. Orda el yıkanan musluğa kelebçeele bereyi dakın. Suyu açdıında hortumula gözelce yıkanır bilader. İşiniz biddiinde hortumu galdırın da, motelin temizligcileri hortumu görmesin. Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.