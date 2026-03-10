Kandilli Rasathanesi verilerine göre Antalya Körfezi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Alanya’da hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Özellikle sahil kesimlerinde ve yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı net şekilde hissettiklerini ifade etti. İlk belirlemelere göre deprem, Antalya Körfezi açıklarında meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ PAYLAŞTI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre deprem 10 Mart 2026 saat 14.20’de kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 4.2 olarak ölçülürken, depremin derinliği ise yaklaşık 84.4 kilometre olarak açıklandı.

Depremin merkez üssünün Antalya Körfezi (Akdeniz) açıkları olduğu bildirildi. Derinliğin fazla olması nedeniyle sarsıntının geniş bir alanda hissedildiği ancak yüzeyde güçlü bir etki yaratmadığı değerlendiriliyor.