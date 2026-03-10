NETFİT'İN kurucusu Diyetisyen Necati Topal, yaptığı konuşmada kadınların hayatın her alanında büyük bir özveriyle emek verdiğini belirterek, "Kadınlar sadece ailede değil, iş hayatında ve toplumun her alanında büyük değer üreten bireylerdir" dedi. Topal, iftar programına katılan Netfit'in kadın çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, günün anlam ve önemini anlatan özel hediyeler takdim etti. Program boyunca birlik ve beraberlik mesajları verilirken, kadınların toplumdaki yerinin önemine dikkat çekildi. Keyifli sohbetlerin eşlik ettiği iftar daveti, hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi. Netfit ailesi, bu anlamlı gün vesilesiyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi