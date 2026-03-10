ANTALYA Körfezi'nde meydana gelen ve Alanya'da da hissedilen deprem vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı verilere göre saat 14.20’de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçülürken, derinliğinin ise yaklaşık 84.4 kilometre olduğu açıklandı.

Merkez üssü Antalya Körfezi (Akdeniz) açıkları olarak belirlenen deprem, özellikle Alanya’da sahil kesimlerinde ve yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar tarafından net şekilde hissedildi. Kısa süreli panik yaşayan bazı vatandaşların tedbir amaçlı binalardan dışarı çıktığı öğrenildi. Uzmanlar, depremin derinliğinin fazla olması nedeniyle geniş bir alanda hissedilebildiğini belirttiler.

GÖRÜR DEPREMİ DEĞERLENDİRDİ

Prof. Dr. Naci Görür yaptığı değerlendirmede depremin Helen–Kıbrıs yayı üzerinde gerçekleştiğini ifade etti. Görür, “Helen-Kıbrıs Yayı üzerinde, Antalya Körfezi’nde 4,2 büyüklüğünde derin bir deprem meydana geldi. Muhtemelen Afrika Levhası üzerinde. Bölge hareketli. Geçmiş olsun” açıklamasında bulundu. Deprem sonrası ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

Muhabir: Gülser YİĞİT