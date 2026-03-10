10 Mart 2026 tarihinde Merkez Kampüs Öğr. Gör. Şebnem Köseoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik, öğrenciler ve akademik-idari personelin katılımıyla yoğun ilgi gördü. Program kapsamında ilk olarak “8 Mart’ın Tarihçesi” adlı film gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından gerçekleştirilen söyleşide, Avukat Halime Şenli katılımcılarla bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tarihsel arka planını, kadınların hak arama mücadelesini ve günümüzde kadın hakları konusunda gelinen noktayı değerlendirdi.

Söyleşide kadınların toplumsal yaşamda, eğitimde, çalışma hayatında ve hukuk alanında karşılaştıkları sorunlara dikkat çekilirken; eşitlik, farkındalık ve dayanışma vurgusu öne çıktı. Katılımcılar, program boyunca hem geçmişten bugüne kadın mücadelesine ilişkin bilgi edinme hem de güncel meseleler üzerine düşünme fırsatı buldu. Alanya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen etkinlik, 8 Mart’ın yalnızca bir kutlama günü değil; aynı zamanda kadınların toplumsal, ekonomik ve hukuki hak mücadelelerinin görünür kılındığı önemli bir farkındalık günü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Etkinlik fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Alanya Üniversitesi BÜLTEN