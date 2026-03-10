Antalya Manavgat'ta servis minibüsü ile otel personel servisinin çarpışması sonucu 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İki araç hurdaya dönerken olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Manavgat zincirleme trafik kazası, Antalya-Alanya karayolunu kullanan sürücüler için dikkat çeken bir olay olarak kayıtlara geçti. Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada servis minibüsü ile otel personel servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlardan biri park halindeki araçların üzerine devrildi.

Kazaya toplam 6 araç karışırken, iki araç kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmaması ise büyük bir şans olarak değerlendirildi.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Kaza, Manavgat Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Zeynel Şenol Köprüsü’nden Manavgat Belediyesi yönüne ilerleyen Fatih S. yönetimindeki 07 C 74371 plakalı servis minibüsü, 4027 Sokak kesişimine geldiğinde ters yönden çıkan Günay K. idaresindeki 07 C 74415 plakalı otel personel servisi ile çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın ardından kontrolden çıkan servis aracı savruldu ve yol kenarında park halinde bulunan araçların üzerine devrildi.

2 ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kazanın ardından servis aracı; 07 AJF 899 plakalı kapalı kasa kamyonet, 42 UH 686 plakalı otomobil, 07 NY 036 plakalı otomobil ve 15 AKP 170 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kapalı kasa kamyonet ile bir otomobil hurdaya döndü. Diğer araçlarda ise ciddi maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi alırken araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Yoldan geçen bazı vatandaşlar kazanın ardından araçlardan yükselen gürültüyle dışarı çıktı. O anları gören bir esnaf “Bir anda büyük bir ses geldi, herkes dışarı fırladı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı” dedi.

Aslında kavşakta zaman zaman benzer kazaların yaşandığı da çevredeki vatandaşların sık sık dile getirdiği bir konu. Özellikle yoğun saatlerde…

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde servis minibüsünün çarpışmanın ardından savrulduğu ve park halindeki araçlara çarptığı anlar yer aldı.

Kaza sırasında araçlarda sürücüler dışında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

SÜRÜCÜYE PARA CEZASI

Polis ekiplerinin incelemesi sonucunda ters yönden geldiği belirlenen otel personel servisi sürücüsüne 11 bin 629 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan kazada ağır hasar gören kapalı kasa kamyonetin, kavşakta bulunan bir oto galeriye satılmak üzere birkaç gün önce bırakıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.