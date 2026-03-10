Alanya’nın Oba Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki bir kadın girdiği bunalım sonucu çok sayıda hap içerek yaşamına son vermek istedi.

OBA MAHALLESİ’NDE PANİK

Edinilen bilgilere göre D.T. (26) isimli genç kadın, evde bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çok sayıda ilaç aldı. Bir süre sonra durumundan şüphelenen aile bireyleri genç kadının ilaç içtiğini fark etti.

Ailenin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Eve gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Hastanede tedavi altına alınan D.T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Alanya’da son dönemde özellikle gençler arasında yaşanan psikolojik sorunlar zaman zaman bu tür vakaların gündeme gelmesine neden oluyor. Uzmanlar, ailelerin bu tür durumlarda erken farkındalık göstermesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (Mehmet Al)