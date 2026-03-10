Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın önceki dönem başkanı Nuri Demir, Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp'i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Demir, Yenialp'e yeni görev döneminde başarılar dileyerek "hayırlı olsun" temennilerini iletti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Alanya esnafının durumu ve oda çalışmaları üzerine de sohbet edildi. Başkan Yenialp ise nazik ziyaretinden dolayı Nuri Demir'e teşekkür ederek, esnafın sorunlarının çözümü ve oda çalışmalarının güçlendirilmesi için birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi