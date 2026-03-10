Sapanca'da hizmet veren Denz Pizza'nın sahibi Kemal Deniz Demirtaş ile Mert Balkaya, Alanya ziyaretleri sırasında Çelik'in misafiri oldu. Keyifli sohbetlerin yaşandığı buluşmada dostluk ve iş dünyası üzerine samimi sohbetler edildi. Alanya'nın popüler mekanlarından biri olan Smak Cafe Eatery'de gerçekleşen buluşmada konuklar, şehrin atmosferinin tadını çıkardıç Uzun süre sohbet eden dostlar, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Renkli buluşma, Portakal objektiflerine yansıyan sıcak karelerle günün hatırası olarak kayda geçti. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi