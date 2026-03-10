Tavşandamı Mevkii'nde hizmet veren işletme, önceki gün gerçekleşen iftar programında elde edilen tüm geliri Taha Miraç'ın tedavisine destek olmak amacıyla bağışladı. Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen yardım organizasyonuna Alanyalı vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Hayırseverlerin yoğun katılımıyla iftar saatinde restoran tıklım tıklım dolarken, birçok kişi hem iftarını açtı hem de küçük Taha Miraç'ın tedavisine katkı sağladı. Anlamlı etkinlik, Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV) tarafından organize edildi. Dernek üyeleri ve gönüllüler, gece boyunca misafirlerle yakından ilgilenerek dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden birine imza attı. İşletme yetkilileri, bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarının toplumda farkındalık oluşturduğunu belirterek, Taha Miraç'ın sağlığına kavuşması için herkesin desteğinin çok kıymetli olduğunu ifade etti. Gecenin sonunda Alanya'da bir kez daha dayanışma ve paylaşma kültürünün güçlü bir şekilde yaşandığı görülürken, vatandaşlar küçük Taha Miraç için umut olmaya devam etti. Cemali AYDINOĞLU

Muhabir: Ece Ergez