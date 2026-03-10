İran basınında yer alan haberler dünya gündemini sarstı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun İran bombardımanında ölmüş ya da yaralanmış olabileceği yönündeki iddialar gündeme geldi. Ancak iddialar henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Orta Doğu’da devam eden savaşın gölgesinde yeni bir iddia uluslararası gündemi hareketlendirdi. İran merkezli Tasnim Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun İran bombardımanında ölmüş ya da yaralanmış olabileceği yönünde çeşitli spekülasyonlar dolaşıyor.

İran basını, son günlerde yaşanan bazı gelişmelerin bu iddiaları güçlendirdiğini öne sürüyor. Ancak şu ana kadar İsrail hükümeti veya resmi makamlar tarafından konuyla ilgili doğrulama ya da yalanlama yapılmış değil.

GÜNLERDİR GÖRÜNTÜ YOK

İddiaların temel dayanaklarından biri, Netanyahu’nun uzun süredir kamuoyunda görünmemesi. Başbakanın kişisel kanalında paylaşılan son video yaklaşık üç gün önce yayımlandı. Netanyahu’nun yer aldığı son fotoğrafların üzerinden ise yaklaşık dört gün geçti.

Bu tarihten sonra Netanyahu’ya atfedilen açıklamaların yalnızca yazılı metin olarak paylaşılması dikkat çekti. Daha önce ise Netanyahu’nun sosyal medya ve resmi kanallarında neredeyse her gün birden fazla video paylaşımı yapıldığı biliniyordu.

NETANYAHU'NUN KONUTUNDA GÜVENLİK ARTIRILDI

İsrail basınında yer alan bazı iddialara göre, 8 Mart tarihinde Netanyahu’nun konutu çevresindeki güvenlik önlemleri önemli ölçüde artırıldı. Özellikle olası intihar dronu saldırılarına karşı yeni güvenlik tedbirlerinin devreye alındığı ileri sürüldü.

Bu gelişme, Netanyahu’nun sağlık durumuna veya güvenliğine ilişkin iddiaların daha da büyümesine neden oldu.

ABD HEYETİNİN ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ

Spekülasyonları artıran bir diğer gelişme ise ABD’den planlanan bir ziyaretin iptal edilmesi oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ile Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’un İsrail’e yapması planlanan ziyaret son anda iptal edildi.

İran basını, bu iptalin Netanyahu ile ilgili yaşanan gelişmelerle bağlantılı olabileceğini iddia etti.

MACRON GÖRÜŞMESİNE DAİR DETAY VERİLMEDİ

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan yapılan açıklama da iddiaları besleyen unsurlardan biri olarak gösteriliyor. Élysée Sarayı, Emmanuel Macron ile Netanyahu arasında telefon görüşmesi yapıldığını duyurdu.

Ancak açıklamada görüşmenin hangi tarihte gerçekleştiğine dair herhangi bir bilgi verilmedi. Yalnızca görüşmeye ait olduğu öne sürülen bir metin paylaşıldı.

İran basını bu detay eksikliğinin de Netanyahu’nun sağlık durumu hakkında soru işaretlerini artırdığını savunuyor.

Öte yandan şu ana kadar Netanyahu’nun öldüğü ya da yaralandığı yönündeki iddialar hiçbir resmi kaynak tarafından doğrulanmış değil. İsrail hükümeti konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapmadı.

Bölgedeki savaş ve güvenlik gerilimi sürerken, Netanyahu hakkında ortaya atılan bu iddiaların doğruluğu ise önümüzdeki saatlerde yapılacak resmi açıklamalarla netleşecek.