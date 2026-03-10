Alanya'nın Sugözü Mahallesi akılalmaz bir şiddet olayına sahne oldu. Bölgedeki bir markette alışveriş yapan iki kişi arasında, çuval içindeki kuru soğanları ayırma meselesi yüzünden aniden gerilim tırmandı. Biri kadın iki müşteri arasında sözlü olarak başlayan tartışma, saniyeler içinde kontrolden çıkarak kanlı bir kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan şahıs, soğan kesme bıçağıyla dehşet saçarak tartıştığı kadına saldırdı.

BOĞAZINDAN VE KOLUNDAN BIÇAKLADI

Saldırı sonucu talihsiz kadın, boğazına ve koluna aldığı bıçak darbeleriyle yara alarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların acil ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla apar topar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şokuyla markette büyük panik yaşanırken, asıl kriz saldırganın ifadeleriyle ortaya çıktı.

VATANDAŞ YAKALATTI, KAMERALAR ELE VERDİ

Kanlı olayın ardından şüpheli şahıs, ilk başta saldırganın kendisi olmadığını öne sürerek durumdan sıyrılmaya çalıştı. Ancak olaya şahit olan çevredeki duyarlı vatandaşların ısrarlı tepkileri polis ekiplerinin dikkatini çekti. Emniyet güçlerinin bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi ve görgü tanıklarının net ifadeleri sonucunda köşeye sıkışan zanlı, kıskıvrak gözaltına alındı. Arbede esnasında kolundan yaralandığı tespit edilen şüpheli, ilk olarak hastaneye götürüldü.

ADLİYE KORİDORLARINDAN CEZAEVİNE

Hastanede tedavisi tamamlanan saldırgan, sorgulanmak üzere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakim karşısına çıktı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince davası görülen zanlı, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sıradan bir pazar alışverişinin bir anda cinayete teşebbüs boyutuna ulaşması, ilçede şok etkisi yarattı.