ALANYA Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Uyar, Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’nin spor faaliyetleri üzerinden eleştirilmesine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Uyar, söz konusu eleştiriyi yapan CHP’li milletvekilini "gericilikle" suçlayarak, çağdaşlaşma vurgusu yaptı. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Uyar, Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’nin spor faaliyetlerine katılması üzerine gelen tepkilere sert bir dille karşılık verdi. Vali Çiçekli'nin sporu teşvik etmek amacıyla bisiklete binmesini ve çeşitli organizasyonlara katılmasını "medeni ve cesur bir duruş" olarak niteleyen Uyar, bu durumu eleştiren CHP'li milletvekilini hedef aldı.

"GERİCİLİĞİN KODLARI HER YERDE AYNIDIR"

Konuyu kişisel sosyal medya hesabından değerlendiren Uyar, gericiliğin bir siyasi parti ile sınırlı olmadığını savundu. Uyar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Gericinin partisi olmaz, kodları olur. Ardahan Valisi Sayın Mehmet Fatih Çiçekli, sporu sevdirmek ve dikkat çekmek için elini taşın altına koymuş, bisiklet binmiş, yarışlara katılmış, gençlere bisiklet binmenin utanılacak bir şey olmadığını göstermiş, medeni ve cesur bir devlet adamı gibi davranmıştır. Gericinin bir tanesi çıkıp 'taytlı vali mi olur, bunu görevden alın' diye mecliste gericilik yaptı. Ve bu arkadaş maalesef bir CHP milletvekili ve aynı zamanda avukat."

"ÇAĞDAŞLAŞMAYA KARŞI OLAN ZİHNİYET"

Toplumsal ilerlemenin ve çağdaşlaşmanın önemine değinen Uyar, yenilikçi devlet adamlarına sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi. Gerici zihniyetin toplumu çağdaş dünya ile tanıştırmaya çalışan isimlerden rahatsız olduğunu belirten Uyar, "Topluma entegre olmak yerine yenilik getirmeye çalışan, toplumu çağdaş dünya ile tanıştırmaya çalışan adamları sevmez gerici. Bu yüzden bu ülkede Ardahan Valisi gibi cesur devlet adamlarına sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda, söz konusu eleştirilerin Ardahan Valisi'nin görevden alınmasıyla sonuçlanmasına da değinen Haydar Uyar, "CHP’li bir gericinin saçma sapan bir çıkışıyla cesur bir devlet adamı görevden alındı maalesef" ifadelerini kullandı. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi