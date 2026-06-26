BEYAZ et sektörüne yönelik haksız fiyat artışı iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında alınan denetim kayyumu kararının ardından, tavuk etindeki yüksek oranlı zamların durdu. Alanya’da Ucuz Halk Pazarı’nda kasaplık yapan Eşref Öztürk, et ve tavuk ürünlerinde bayram döneminde yaşanan fiyat artışlarının ardından piyasanın yeniden dengeye oturmaya başladığını söyledi. Öztürk, son dönemde fiyatlarda yaşanan dalgalanmaların ardından özellikle tavuk ürünlerinde indirime gidildiğini belirterek, “Önümüzdeki hafta tavuğun kilosunu 99 liraya çekiyoruz. Şu anda fiyatlar daha dengeli bir seviyeye geldi” dedi.

“TURİZM VE EKONOMİK KOŞULLAR SATIŞLARI ETKİLEDİ”

Satışların geçmiş yıllara göre daha durgun ilerlediğini ifade eden Öztürk, ekonomik koşullar ve turizmdeki hareketliliğin azalmasının esnafı etkilediğini kaydetti.

MANGALLIK ÜRÜNLERE YOĞUN İLGİ

Vatandaşların özellikle ızgaralık ve mangallık ürünlere yöneldiğini belirten Öztürk, tavuk ızgara, kanat ve çeşitli mangal ürünlerinin en çok tercih edilenler arasında yer aldığını söyledi.

“FİYATLAR DÜZELECEK, SEKTÖR RAHATLAYACAK”

Piyasanın önümüzdeki süreçte daha da dengelenmesini beklediklerini ifade eden Öztürk, turizm sezonunun canlanmasıyla birlikte hem esnafın hem de vatandaşın rahatlayacağını dile getirdi. Öztürk, "Daha önceki yıllara göre satışlar biraz durgun geçiyor. Ekonomik sıkıntı var. Bu sene turizmin kötü olmasından dolayı esnaf olarak sıkıntı çekiyoruz. Turist çarşıya uğramaz oldu. Ancak fiyatlar düzelmeye başlıyor. Umarız daha da düzelir, turizm de toparlanır" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Muhabir: Şerife ÇOBAN