Alanya Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda, “Okulumda KANpanya Var” Projesi kapsamında Kan Bağışı Sertifika ve Ödül Töreni düzenlendi. Programda, kampanyaya en fazla katkı sunan okullar ve öğretmenlere teşekkür belgeleri takdim edildi. Törene; Yusuf Yılmaz, Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop, Antalya Kan Bağış Merkezi Müdürü Okan Erdoğan, okul müdürleri ve kampanyada öne çıkan öğretmenler katıldı.

42 OKULDAN BÜYÜK KATKI: 3.451 ÜNİTE KAN BAĞIŞI

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, "Kızılay’ın 2026 yılı için belirlediği 3,1 milyon ünite kan hedefine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. İlçemizdeki 42 okulumuzun katılımı ve 'Haydi Öğretmenim' sloganıyla yürüttüğümüz kampanya kapsamında, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında toplam 3.451 ünite kan bağışı toplayarak bu büyük hedefin en önemli paydaşlarından biri olduk. Yapılan 3.451 ünite kan bağışı sayesinde, her bir bağışçımız adına doğaya 3 ağaç dikilerek toplam 10.353 ağaçlık kocaman bir orman oluşturulacak. Bu fidanlar, 345 dönümlük geniş orman arazimizde yerini alacak. Geçen yıl 21 okulumuzda 1.636 ünite kan bağışı toplanmış; her bir bağışçımız adına 3 fidan olmak üzere toplam 4.908 fidan toprakla buluşturulmuştur. Bu sayede 163 dönümlük bir orman alanı oluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Geçen yıl 21 olan okul sayımızı bu yıl 42'ye çıkararak, her yıl ikiye katlanan bir başarıyla Türk Kızılay'ı ile çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. (Şerife ÇOBAN)

Muhabir: Şerife ÇOBAN