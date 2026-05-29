Doğu Akdeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, Hatay ile Osmaniye’de günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı sarı kodlu uyarının ardından sabah saatlerinde başlayan yağışlar, kısa sürede birçok noktada su baskınlarına neden oldu.

Özellikle Hatay’ın Defne ilçesi ile Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde etkisini artıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Şiddetli sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunacak alanlara sığınırken, trafikteki sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti.

Yoğun yağışın etkisiyle bazı bölgelerde ulaşım aksarken, araçlar suyla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlandı.

Vatandaşlar, kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle iş yerleri ve evlerinde tedbir almak zorunda kaldı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Hatay ve Osmaniye’de birçok ev ve iş yerini su bastığı bildirildi. Özellikle zemin katlarda bulunan iş yerlerinde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yağış sonrası vatandaşlar kendi imkanlarıyla su tahliye çalışması yaparken, belediye ekipleri de bölgelere yönlendirildi.

DÜZİÇİ’NDE DERELER TAŞTI

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle bazı dereler taştı. Taşkınlar sonucu çevredeki tarım arazilerinin zarar gördüğü bildirildi.

Çiftçiler, ekili alanlarda su baskınları yaşandığını belirtirken, zarar gören bölgelerde inceleme yapılacağı öğrenildi.

YOLLAR VE İSTİNAT DUVARLARI ÇÖKTÜ

Yoğun yağış nedeniyle bazı köy yollarında çökmeler meydana geldi. Ayrıca bazı evlerin istinat duvarlarının da yağışın etkisiyle zarar gördüğü bildirildi.