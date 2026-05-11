Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşanan elektrik kesintisi, sadece bir borç nedeniyle tüm apartman sakinlerini etkiledi. İddiaya göre bina sahibi Osman A.’nın elektrik dağıtım şirketine olan 160 bin liralık borcu ve kaçak kullanım gerekçesiyle apartmandaki tüm dairelerin elektriği kesildi. Kendi abonelikleri bulunan ve faturalarını düzenli ödeyen vatandaşlar ise 6 gün boyunca elektriksiz kaldı.

Mağdurlar arasında, Rüveyda ve Hikmet Kara çifti ile 19 yaşındaki otizmli oğulları Kerem Kara da yer aldı. Ailenin avukat kızları Kübra Nur Çetin, yaşananların hukuka aykırı olduğunu savunarak elektrik dağıtım şirketi hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

TÜM APARTMAN ELEKTRİKSİZ KALDI

Elektrik kesintisi 17 Nisan akşamı başladı. İlk etapta planlı bir arıza olduğunu düşünen aile, dağıtım şirketiyle yaptığı görüşmede kesintinin, bina sahibinin 2024 yılından bu yana biriken borçları nedeniyle uygulandığını öğrendi.

Avukat Kübra Nur Çetin, kendi aboneliğinin 2021 yılından bu yana aktif olduğunu ve tüm faturaların düzenli ödendiğini belirterek, “Bir kişinin borcu yüzünden bütün apartmanın elektriğinin kesilmesi kabul edilemez” dedi.

OTİZMLİ KARDEŞİ EKPSS’YE HAZIRLANAMADI

Kesintiden en çok etkilenenlerden biri olan Kerem Kara, karanlık ve günlük düzeninin bozulması nedeniyle ciddi stres yaşadı. Aileye göre Kerem, sınavdan önce tekrar yapamadı, öfke krizleri geçirdi ve EKPSS’ye psikolojik olarak yıpranmış şekilde girdi.

Kübra Nur Çetin, “Kardeşim akşamları lavaboya dahi giremedi. Sınava gireceğinin bilincinden uzaklaşmıştı” sözleriyle yaşadıkları süreci anlattı.

MAHKEME KARARIYLA ELEKTRİK YENİDEN BAĞLANDI

Dağıtım şirketinden sonuç alamayan Çetin, mahkemeye başvurarak ihtiyati tedbir kararı aldı. Kararın şirkete tebliğ edilmesinin ardından, borç sahibi dışındaki bağımsız bölümlerin elektriği yeniden verildi.

Toplam 6 gün süren kesinti boyunca apartman sakinleri hem maddi kayıp yaşadı hem de günlük yaşamlarını sürdürmekte zorlandı.

“ELEKTRİK TEMEL BİR KAMU HİZMETİDİR”

Avukat Emre Çetin ise EPDK mevzuatına göre kaçak kullanım tespit edilmesi halinde yalnızca ilgili aboneliğe işlem uygulanması gerektiğini belirtti. Çetin, elektrik hizmetinin Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarıyla temel kamu hizmeti olarak kabul edildiğini hatırlatarak, kamu yararının gözetilmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

ŞİRKETTEN GÜVENLİK GEREKÇESİ

Elektrik dağıtım şirketi yetkilileri ise Osman A. adına kayıtlı enerji bağlantısının daha önce kaçak şekilde açıldığını, bu durumun can ve mal güvenliğini tehlikeye atabileceği gerekçesiyle tüm binanın elektriğinin kesildiğini açıkladı.

Antalya’da yaşanan bu olay, düzenli ödeme yapan abonelerin başka bir kişinin borcu nedeniyle mağdur edilip edilemeyeceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı.