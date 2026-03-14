Yeni trafik düzenlemeleri sonrası Alanya’daki sürücüler “multimedya ekran yasak mı?” sorusunun cevabını arıyor. Yetkililer ise yanlış bilgi nedeniyle araç sahiplerinin boşuna cihaz söktürmemesi gerektiğini söylüyor.

Alanya’da son günlerde sürücüler arasında en çok konuşulan konulardan biri multimedya ekran yasakları ve APP plaka denetimleri oldu. Sosyal medyada yayılan bazı yanlış bilgiler nedeniyle birçok araç sahibi, araçlarındaki ekranları söktürmek zorunda olduklarını düşünmeye başladı.

Ancak sektör temsilcileri ve trafik yetkilileri, yeni düzenlemenin tüm multimedya sistemlerini kapsamadığını özellikle vurguluyor. 2026 trafik düzenlemesi ile yalnızca sürüş güvenliğini riske atan cihazlar hedef alınıyor.

YENİ TRAFİK DÜZENLEMESİ NE GETİRİYOR?

TBMM’de kabul edilen ve 27 Şubat 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7574 sayılı Kanun, trafik güvenliğini artırmaya yönelik bazı önemli değişiklikler içeriyor. Bu düzenlemeyle birlikte araçlara sonradan takılan ve sürüş güvenliğini tehlikeye atan ekipmanlara yönelik yaptırımlar artırıldı.

Alanya’da özellikle araç aksesuarı satan işletmeler ve servisler, son günlerde sürücülerden yoğun soru aldıklarını söylüyor. En çok sorulan konu ise şu: “Araçtaki ekranı söktürmek gerekiyor mu?”

HANGİ MULTİMEDYA CİHAZLARI YASAK?

Yetkililerin verdiği bilgilere göre yeni düzenleme kapsamında sürücünün görüşünü engelleyen veya araç içinde güvenliği tehlikeye atan cihazlar yasak kapsamında değerlendiriliyor.

Yasak kapsamına giren cihazlar şunlar:

Torpido üzerine sonradan monte edilen ve sürücünün görüşünü kapatabilecek ekranlar

Çakmak girişinden çalışan taşınabilir multimedya veya navigasyon cihazları

Sürücünün dikkatini dağıtacak şekilde ön cam hizasında kullanılan ekran sistemleri

Bu tür cihazların özellikle direksiyon ile ön cam arasındaki görüş alanını kapatması durumunda trafik ekipleri tarafından ceza uygulanabiliyor.

HANGİ MULTİMEDYA EKRANLAR SERBEST?

Yanlış anlaşılmanın en büyük nedeni ise araç içindeki tüm ekranların yasaklandığı yönündeki söylentiler.

Oysa orijinal teybin yerine takılan ve araç paneline entegre edilen multimedya sistemleri yasak kapsamında bulunmuyor. Aracın iç tasarımına uygun şekilde monte edilen ekranlar sürüş güvenliğini etkilemediği sürece kullanılabiliyor.

Bu nedenle birçok sürücünün sandığının aksine, araç içi multimedya ekranlarının büyük bölümü kullanılmaya devam edebiliyor.

1 NİSAN’DA DENETİMLER BAŞLIYOR

Trafik ekiplerinin verdiği bilgilere göre 1 Nisan 2026 itibarıyla Alanya genelinde denetimler sıklaşacak. Özellikle APP plaka ve görüşü engelleyen ekranlar üzerinde kontroller yapılacak.

Yönetmeliğe aykırı ekipman tespit edilmesi durumunda sürücülere 21 bin TL para cezası uygulanabilecek. Ayrıca mevzuata uygun olmayan aksesuar bulunan araçlar için 30 gün trafikten men kararı verilebilecek.

Kısacası, araç içinde ekran bulunması tek başına ceza nedeni değil. Asıl ölçüt, cihazın sürücünün görüşünü engelleyip engellemediği.

Bu yüzden Alanya’da birçok servis, sürücülere şu tavsiyeyi veriyor: “Ekranı hemen söktürmeyin, önce yönetmeliğe uygun olup olmadığını kontrol ettirin.”

Birçok sürücünün son günlerde yaptığı da tam olarak bu. Aracın başına gidip ekrana bakıyorlar, “Acaba yasak mı?” diye. Aslında çoğu zaman değil.

Bir de şu var… Trafikte yeni bir düzenleme çıktığında söylentiler gerçeklerden daha hızlı yayılıyor.