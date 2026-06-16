Oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında, Almanya'da yaşadığı döneme ilişkin bazı mali yükümlülükler nedeniyle hukuki süreç başlatıldığı öne sürüldü. İddia, TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ tarafından gündeme getirildi.

144 BİN EURO'LUK BORÇ İDDİASI

Programda yapılan açıklamaya göre, Yılmaz'ın Almanya'da bulunduğu dönemde çeşitli estetik işlemler yaptırdığı ve bu işlemlerin toplam maliyetinin yaklaşık 144 bin euroya ulaştığı iddia edildi. Söz konusu faturaların uzun süre ödenmediği ve bu nedenle resmi işlemlerin başlatıldığı öne sürüldü.

Mehmet Üstündağ, canlı yayında bazı belge ve faturaları da göstererek, evrakların oyuncuya ait olduğunu iddia etti. Ancak bu belgelerin resmi makamlar tarafından doğrulanıp doğrulanmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

HAMBURG'DA YAKALAMA KARARI İDDİASI

Yayındaki iddialara göre, ödeme yapılmayan borçlar nedeniyle Almanya'nın Hamburg kentinde hukuki süreç işletildi ve Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca Hamburg mahkemelerinin oyuncuyu mali beyan vermeye çağırdığı, çağrıya uyulmaması üzerine icra işlemlerinin devreye girdiği ileri sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Habere konu olan iddialarla ilgili olarak Biran Damla Yılmaz veya avukatları tarafından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. İddiaların doğruluğu bağımsız kaynaklar tarafından teyit edilmiş değil. Bu nedenle söz konusu bilgiler, şu aşamada yalnızca televizyon programında dile getirilen iddialar olarak değerlendiriliyor.