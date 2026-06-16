Avrupa Parlamentosu'nda (AP) oylanacak olan yeni Türkiye raporu taslağında, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında karşılaştığı zorluklar ve çözüm yolları ele alındı. İspanyol parlamenter Nacho Sanchez Amor tarafından hazırlanan belgede, vize serbestisi için karşılanması gereken son 6 kritere vurgu yapıldı.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, taslak metinde vize randevusu krizinin çözümü için Türkiye'nin atması gereken adımlar net bir şekilde ifade ediliyor. Bu şartlar arasında yargının muhalefete karşı bir araç olarak kullanılmaması, yargı bağımsızlığının güvence altına alınması ve laikliğin korunması öne çıkıyor. Ayrıca ekonomik istikrarın sağlanması ve Gümrük Birliği şartlarının sağlanması da temel beklentiler arasında bulunuyor.

VİZE KRİZİNE KARŞI KAYNAK ARTIRIMI ÇAĞRISI

Raporda artan talep ve sistemin kötüye kullanıldığına dair endişeler sebebiyle yaşanan vize sıkıntılarından duyulan üzüntü dile getirildi. Avrupa Birliği üyesi ülkelere, vize işlemlerini hızlandırmaları için konsolosluk kaynaklarını artırmaları yönünde çağrı yapıldı. Öte yandan, hizmet pasaportlarının suistimal edilmesine yönelik eleştiriler de metinde yer buldu.

YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE LAİKLİK VURGUSU

Taslak raporda Türkiye'deki hukukun üstünlüğü ve yargı uygulamalarına yönelik sert değerlendirmeler devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dava süreci eleştirilirken, sistemdeki çifte standartlardan endişe duyulduğu belirtildi. En son 19 Mayıs 2021 tarihli raporda gündeme gelen laiklik konusu, uzun bir aradan sonra yeniden güçlü bir şekilde rapora girdi. Dini yaklaşıma dayanan söylemlerin eğitim, kültür ve medyada çoğulculuğu aşındırdığı kaydedildi.

VİZE SERBESTİSİ SÜRECİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki vize serbestisi diyaloğu kapsamında belirlenen toplam 72 kriterin büyük çoğunluğu geçmiş yıllarda tamamlanmıştı. Geriye kalan bu 6 temel şartın yerine getirilmesi durumunda, AB Konseyi'nin vize muafiyeti için kendi payına düşen yasal düzenlemeleri başlatması öngörülüyor. Taslak belge, Türk hükümetini ve Avrupa makamlarını tıkanan diyaloğu yeniden canlandırmaya davet ediyor.