Sabancı ailesinin genç isimlerinden Hakan Sabancı, özel hayatıyla yeniden gündemde. Bayram tatili sürecinde yapılan sosyal medya paylaşımları, Sabancı’nın Pakistanlı oyuncu Halima Sadia Khan ile birlikte olduğu iddialarını beraberinde getirdi. Henüz doğrulanmayan bu gelişme, magazin gündeminde geniş yer buldu.

AYNI DÖNEMDE AYNI LOKASYON

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan detaylar, iddiaların temelini oluşturdu. İkiliye ait olduğu öne sürülen paylaşımlarda benzer tatil lokasyonları ve yakın zamanlı içerikler öne çıktı. Özellikle bayram tatili sırasında yapılan paylaşımların örtüşmesi, “birlikteler mi?” sorusunu gündeme taşıdı.

“H.S” DETAYI İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

İddiaları güçlendiren bir diğer unsur ise Halima Sadia Khan’ın elinde görülen “H.S” harfleri oldu. Kına ile yazıldığı görülen bu harflerin, Hakan Sabancı’nın baş harfleri olabileceği öne sürüldü. Sosyal medyada hızla yayılan bu detay, kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

FARKLI YORUMLAR DA VAR

Öte yandan bazı kullanıcılar, “H.S” harflerinin oyuncunun kendi ismine ait olabileceğini savundu. Ancak harflerin yanında yer alan kalp sembolü, bu yorumlara rağmen şüpheleri artırdı.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Tüm bu gelişmelere rağmen ne Hakan Sabancı ne de Halima Sadia Khan cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi. İddiaların doğruluğu netlik kazanmazken, gözler taraflardan yapılacak olası açıklamaya çevrildi.

Magazin gündeminde sık sık yer bulan Hakan Sabancı’nın özel hayatı, bu gelişmeyle birlikte yeniden tartışma konusu oldu.