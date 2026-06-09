ANAHTAR Parti Alanya İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, partinin vizyonu, misyonu ve teşkilatlanma hedefleri doğrultusunda Alanya Kadın Kolları Başkanlığı görevine Hacer Çalış’ın getirildiğini açıkladı. Kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi hayatta daha güçlü temsil edilmesini temel ilke edindiklerini belirten Akkuş, liyakat ve dava şuuruyla hareket eden kadrolarla yola devam ettiklerini vurguladı. İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanlığımızın misyonu, vizyonu ve teşkilatlanma hedefleri doğrultusunda; Alanya Kadın Kolları Başkanlığı görevine kıymetli hanımefendi Hacer Çalış atanmıştır. Kadınlarımızın sosyal, ekonomik ve siyasi hayatta daha güçlü şekilde temsil edilmesini temel ilke olarak gören partimiz, milletimizin her kesimini kucaklayan kadrolarını oluşturmaya kararlılıkla devam etmektedir. Türkiye'nin geleceğini inşa edecek güçlü kadroları oluştururken; bilgi, birikim, liyakat ve dava şuuru ile hareket eden isimleri görev başına getiriyor, Alanya'mızın ve ülkemizin yarınlarına değer katacak çalışmalar için teşkilatlarımızı daha da güçlendiriyoruz. İktidara yürüdüğümüz bu kutlu yolda, Alanya Kadın Kolları Başkanlığı görevini üstlenen sayın Hacer Çalış'a başarılar diliyor; bu görevin hem teşkilatımıza hem de Alanya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanlığı olarak, milletimizin umudu olacak kadroları oluşturmaya, halkımızın sesi olmaya ve Türkiye'nin geleceğini birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Göreve gelen değil, sorumluluk alan kadrolarla yürüyoruz. Kadınlarımızın gücüyle, Alanya'nın desteğiyle, Türkiye'nin geleceğine yürüyoruz." (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi