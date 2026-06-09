Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Cumhur İttifakı saflarında yer alarak AK Parti'yi destekleyen Anavatan Partisi’nde, tabanın ve vatandaşın nabzını tutan yerel teşkilatlardan ekonomi yönetimine yönelik tepkiler yükselmeye başladı. Anavatan Partisi Alanya İlçe Başkanı Ramazan Durdu Söyler, çarşı pazarın alev aldığını ve emeklilerin artık nefes alamayacak noktaya geldiğini belirterek çok sert bir açıklama yayınladı.

​BÜROKRASİ ETİKETLERE BAKSIN: ZEYTİN PEYNİR LÜKS OLDU

​Hükümete ve ekonomi bürokrasisine seslenen İlçe Başkanı Söyler, karar vericilerin halkın gerçek gündeminden koptuğunu vurguladı. Peş peşe gelen zamların halkın belini büktüğünü söyleyen Söyler, şu ifadeleri kullandı: "Halka vurmayın artık! Zamları nereye kadar sürdüreceksiniz? Bürokrasi bir zahmet marketlere girip etiketlere baksın. Zeytin, peynir artık zengin kahvaltısı oldu. Lütfen bu fiyatları takip edin, halkın ne yiyip ne içtiğini görün."

​20 BİN LİRA MAAŞLA BU HESABIN ALTINDAN KALKILMAZ

​Emekli maaşlarının kira giderlerini bile karşılamadığını, temel gıda maddesi olan ekmeğin dahi lüks haline geldiğini belirten Söyler, 20 bin TL maaş alan bir ailenin bütçe hesabını şu şekilde özetledi: "Emekli çok zor durumda, aldığı maaş kirasına yetmiyor. Bari elindeki ekmeğini almayın. Bir ekmek 20 TL olmuş. 4 kişilik bir aile günde sadece 3 ekmek yese, ayda kaç para yapıyor? Market, pazar, elektrik, su, kira faturalarını üst üste koyun ve bir hesap yapın. 20 bin lira maaşla bu hesabın altından nasıl çıkılacak? Üstelik bu bütçenin içinde daha deterjan, temizlik ürünleri ve kişisel ihtiyaçlar yok."

​EMEKLİ ÇOCUKLARININ ELİNE BAKMAK İSTEMİYOR

​Siyasetçiler olarak sokakta vatandaşın yoğun tepkisi ve sorularıyla karşılaştıklarını ifade eden Anavatan Partisi Alanya İlçe Başkanı Ramazan Durdu Söyler, hükümetten acil bir destek paketi ve kalıcı bir çare beklediklerini söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı: "Emeklilerimiz sokakta yakamıza yapışıyor; 'Siz siyasetçisiniz, hadi 20 bin TL ile bu işin içinden çıkın, bize cevap verin' diyorlar. Devletimizden, hükümetimizden destek istiyorlar. Huzurlu bir emeklilik hayatı yaşamak onların da hakkı. 'Maaşla kirayı verince oğlumuzun, kızımızın eline bakıyoruz; onlar da zaten kendi geçim derdinde' diyerek ağlıyorlar. Bizler sahada emeklilerimize sadece 'Sabredin, devletimiz büyüktür, bir çare bulacaktır' diyebiliyoruz. İnşallah sesimiz duyulur ve en kısa sürede bir çare bulunur."