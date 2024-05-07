ALTSO'da stres ve öfke eğitimi vardı

Seminere ALTSO Başkanı Eray Erdem, ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural, ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Ayşe Uysal, ALTSO Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.
UYSAL’DAN TEŞEKKÜR
Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Ayşe Uysal, kadın girişimciliğinin gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, ALTSO Başkanı Eray Erdem’e girişimciliğe verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Uysal’ın konuşmasının ardından ise Profesyonel Koç Mustafa Şahin sunumunu yaptı.
ŞAHİN: STRES KAÇINILMAZDIR
Seminerde stres kavramının özelliklerini açıklayan Şahin, hayatta stresin kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Şahin, "Stres yaşamımızın bir ürünüdür, kaçınılmazdır, kişiseldir. Stresin tamamen yok olması, yaşamın son bulmasıyla mümkündür. Kişiye göre olumlu veya olumsuz duygular yaratır. Cinsiyete göre ve meslek gruplarına göre farklılık gösterir" dedi.
"Neden öfkeleniyorum?" sorusunun da cevabını veren Şahin, "Neden öfkeleniyoruz, bunun açıklamasını şu şekilde yapabiliriz. Profesyonel bir bakış açısına sahip değilizdir. Kendimizi tam olarak ifade edemiyoruzdur. Değersiz hissediyoruzdur. Anlayamadığımız, açıklayamadığımız ve yaşayamadığımız duyguların patlamasını yaşıyoruzdur. Bulunduğumuz yerden, buradaki şartlardan mutlu değilizdir ve acısını kendimizden ve başkalarından çıkarıyoruzdur" diye konuştu.
Şahin, seminerin sonunda katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. (ALTSO/BÜLTEN)
Kaynak: ALTSO
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.