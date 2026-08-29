Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle sürücü belgesi alma sürecinde köklü değişikliklere gidiliyor. İHA'nın aktardığı bilgilere göre, yıllardır uygulanan sabit parkur sistemi yerini kademeli olarak serbest güzergah uygulamasına bırakıyor. Bu değişiklikle birlikte adaylar artık ezberlenmiş yollarda değil, günlük yaşamın bir parçası olan akan trafikte sınava tabi tutulacak.

Eskişehir'de sürücü kursu işletmeciliği yapan Salih Er, yeni sistemin detaylarını paylaştı. Er'in değerlendirmesine göre, yeni uygulama profesyonel sürücü yetiştirme konusunda önemli bir adım niteliği taşıyor. Adaylar artık sadece iki duba arasına değil, akan trafik içinde gerçek araçların arasına park etmek zorunda kalacak.

SINAV SÜRESİ 1 SAATE ÇIKIYOR

Yeni düzenleme ile birlikte sınav ve eğitim sürelerinde de artışa gidildi. Önceki sistemde yaklaşık 35 dakika süren direksiyon sınavları, yeni yönetmelikle birlikte 1 saati bulacak. Sınav güzergahının genişlemesi ve zorluk derecesinin artması nedeniyle, ortalama 14-16 saat olan direksiyon eğitim sürelerinin 24 saate çıkarılması planlanıyor.

YENİ SİSTEM ADAYLARDAN NELER İSTİYOR?

Serbest güzergah sistemi, sürücü adaylarının günlük trafikte karşılaşabileceği tüm pratik senaryoları kapsıyor. Adaylar eğitim ve sınav sürecinde çevre yollarına çıkarak belirli bir azami hıza ulaşacak ve otoyol sürüş becerilerini sergileyecek. Ayrıca alışveriş merkezleri gibi kapalı ve kalabalık otoparklara giriş çıkış yapılması sağlanarak, dar alan manevra kabiliyetleri de sınavın temel bir parçası olarak değerlendirilecek.