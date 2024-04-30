30 Nis 2024 - 16:52- Magazin G:

Berfu Yenenler'in baby shower yorumu sonrası Eser Yenenler'den destek geldi

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Berfu Yenenler programında Seda Bakan ile baby shower yorumu sonrası sosyal medyada linçlendi. Eser Yenenle eşi Berfu Yenenler ile linç sonrası video çekerek eleştirilere cevap verdi.

Berfu Yenenler'in baby shower yorumu sonrası Eser Yenenler'den destek geldi mask
Berfu Yenenler'in baby shower yorumu sonrası Eser Yenenler'den destek geldi
Berfu Yenenler'in baby shower yorumu sonrası Eser Yenenler'den destek geldi
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Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler son dönemlerde yaptığı yayınlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Yenenler'in YouTube hesabında yayınladığı Talk Show Perileri programının son konuğu ünlü oyuncu Seda Bakan oldu.

İkili arasında geçen bir sohbet sosyal medyada gündem oldu. İkinci kızı Ela için mevlüt okutan Seda Bakan ve Berfu Yenenler'in baby shower konusundaki farklı görüşleri dikkat çekti.

Seda Bakan, "Ne o öyle herkesten hediye beklemek... Çok ayıp değil mi? Ben kimseye 'bana hediye getirin' diyemem. Eksikleri ben mi göndereceğim? Bu bir kere bizim kültürümüze aykırı. Gelen zaten eli boş gelmiyor ki" dedi.

Berfu Yenenler; "Ben o kültürü hemen sahiplenirim. Çok pahalı... Ama doğru dolulukta gelmesi lâzım kişilerin. Baby shower da zaten maliyetli oluyor." dediği esnada, Seda Bakan araya girerek, "Baby shower yapacağına bebeğinin eksiklerini al bence" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada Seda Bakan'a övgü dolu yorumlar gelirken, Berfu Yenenler linç edildi. Gelen eleştirileri gören Berfu Yenenler'den cevap ise gecikmedi. Eşiyle beraber kamera karşısına geçen Yenenler şunları söyledi:

"LİNÇ YİYECEK NE YAPTIM"

"Linç yiyecek ne yaptım. Boş hediye alacaklarına ihtiyacınız olan bir şeyler alsınlar dedim."

Konuyla ilgili eşine yanıt veren Eser Yenenler, "Tebrik ediyorum seni harika gidiyorsun. Programın harika! Aldığın konuklar harika! Açtığın konular yorumlar harika. Seni baby shower! Yapsaydın bari bir tane... Hey baby shower yapanlar bu kıza sahip çıkın. Bu kız yalnız. Alırken ihtiyacınız olan şeyleri iyiydi. Baby shower yapanlar birlik olamıyor sıkıntı bu" ifadelerini kullandı.

Sonunda ise Eser Yenenler'in "Senin linçlerinle uğraşamam, kendi linçlerim var" dediği görülüyor.

Kaynak: MYNET

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30 Nis 2024 - 16:52 - Magazin

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