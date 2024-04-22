Cem Yılmaz takipçilerine 'salak' dedi

Serenay Sarıkaya'yla büyük bir aşk yaşayan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla Sarıkaya'nın göğüslerine gönderme yaptığı iddia edilmişti.

Serenay Sarıkaya'nın dekolteli elbisesine ayrık gözleriyle tanınan İngiliz komedyen Marty Feldman'ın fotoğrafıyla gönderme yapan Cem Yılmaz'a Sarıkaya'nın cevabı ise şaşı pozunu paylaşmak oldu.

'SALAK OLMAK ÇOK BÜYÜK BİR AYRICALIK'

Son olarak ise ısırılmış Acıbadem kurabiyesi paylaşan Yılmaz'ın bu paylaşımı da gönderme olarak görüldü. Ancak bu duruma Cem Yılmaz büyük tepki gösterdi. Yılmaz konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaparak şunları söyledi:

"Sosyal medyada kendini komik zanneden bir iki geri zekalı yine kendine bir eğlence bulmuş. Nedense benimle bulmuş. Gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık, tadını çıkarın. İlgilenmeyeceğim, bu sizin hayatınız, benim işim var."

Kaynak: Haber Merkezi