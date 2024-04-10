- Ekonomi

Peugeot 2008, yenilenen fiyat listesiyle gündeme geldi!

ABONE OL Google News Sayfamız

Peugeot 2008 için yeni fiyat listesi heyecanla bekleniyordu. Peki, Peugeot 2008 fiyatları ne durumda? En uygun Peugeot 2008 modeli kaç TL’ye satılıyor?

Peugeot 2008, yenilenen fiyat listesiyle gündeme geldi! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sıfır kilometre otomobillerin güncel fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor. Bu bağlamda, özellikle bazı otomobil modellerinin fiyatları merak ediliyor. Bunlardan biri de Peugeot 2008.

PEUGEOT 2008 FİYATLARI YENİLENDİ!

Yeni bir otomobil almayı düşünenlerin tercihlerinden biri genellikle SUV modeller oluyor. Bu araçlar birçok avantaj sunuyor; güçlü motorları ve yüksek performansları ile dikkat çekiyorlar. Ayrıca, geniş iç hacimleri ile de tercih sebebi oluyorlar. Bu nedenle, SUV modelleri sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde büyük ilgi görüyor.

SUV segmentinde öne çıkan modellerden biri de Peugeot 2008. Bu başarılı model, Türkiye’de de yoğun ilgi görüyor. Peugeot gibi büyük bir marka genellikle Türkiye’de fiyatları aylık olarak güncelliyor.

Peugeot 2008, yenilenen fiyat listesiyle gündeme geldi!

İşte Peugeot 2008 için güncellenen fiyat listesi:

Peugeot 2008 ACTIVE PRİME 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzin Otomatik: 1.510.000 TL

Peugeot Yeni 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzin Otomatik: 1.697.000 TL

Peugeot Yeni 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzin Otomatik: 1.850.000 TL

Peugeot 2008 ACTIVE PRİME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel Otomatik: 1.650.000 TL

Peugeot Yeni 2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel Otomatik: 1.729.000 TL

Yeni fiyat listesine göre, Peugeot 2008 için ÖTV muafiyeti sadece başlangıç seviyesindeki model için geçerli olabilir. Diğer versiyonlar, bu muafiyet kapsamının dışında kaldığı için ÖTV muafiyetiyle satın alınamayabilir. Zamlarla birlikte, önümüzdeki 2-3 ay içinde Peugeot 2008 için ÖTV muafiyeti tamamen kaldırılabilir.

# Bir, Yüksek, türkiye, Otomobil, devam

10 Nis 2024 - 19:37 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Otomobil sahiplerine kötü haber: 2 katı zam geldi mask
Otomobil sahiplerine kötü haber: 2 katı zam geldi
Bankalardan 1.5 milyon TL konut kredisi! Konut alacaklar için liste: Hangi banka daha avantajlı? mask
Bankalardan 1.5 milyon TL konut kredisi! Konut alacaklar için liste: Hangi banka daha avantajlı?
Vakıfbank'tan son dakika bayram duyurusu: İhtiyacı olana 22 katı fazla nakit destek mask
Vakıfbank'tan son dakika bayram duyurusu: İhtiyacı olana 22 katı fazla nakit destek
Hesabınıza 3.000 TL yatacak: Kontrol etmeyi unutmayın mask
Hesabınıza 3.000 TL yatacak: Kontrol etmeyi unutmayın
Antalya ve Alanya'ya akın akın geliyorlar mask
Antalya ve Alanya'ya akın akın geliyorlar
Öğrenciler yaşadı! Ücretsiz toplu taşıma dönemi resmen başladı: Tek bir şartı var! O da... mask
Öğrenciler yaşadı! Ücretsiz toplu taşıma dönemi resmen başladı: Tek bir şartı var! O da...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber