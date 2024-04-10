Peugeot 2008, yenilenen fiyat listesiyle gündeme geldi!

Sıfır kilometre otomobillerin güncel fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor. Bu bağlamda, özellikle bazı otomobil modellerinin fiyatları merak ediliyor. Bunlardan biri de Peugeot 2008.

PEUGEOT 2008 FİYATLARI YENİLENDİ!

Yeni bir otomobil almayı düşünenlerin tercihlerinden biri genellikle SUV modeller oluyor. Bu araçlar birçok avantaj sunuyor; güçlü motorları ve yüksek performansları ile dikkat çekiyorlar. Ayrıca, geniş iç hacimleri ile de tercih sebebi oluyorlar. Bu nedenle, SUV modelleri sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde büyük ilgi görüyor.

SUV segmentinde öne çıkan modellerden biri de Peugeot 2008. Bu başarılı model, Türkiye’de de yoğun ilgi görüyor. Peugeot gibi büyük bir marka genellikle Türkiye’de fiyatları aylık olarak güncelliyor.

İşte Peugeot 2008 için güncellenen fiyat listesi:

Peugeot 2008 ACTIVE PRİME 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzin Otomatik: 1.510.000 TL

Peugeot Yeni 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzin Otomatik: 1.697.000 TL

Peugeot Yeni 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzin Otomatik: 1.850.000 TL

Peugeot 2008 ACTIVE PRİME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel Otomatik: 1.650.000 TL

Peugeot Yeni 2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel Otomatik: 1.729.000 TL

Yeni fiyat listesine göre, Peugeot 2008 için ÖTV muafiyeti sadece başlangıç seviyesindeki model için geçerli olabilir. Diğer versiyonlar, bu muafiyet kapsamının dışında kaldığı için ÖTV muafiyetiyle satın alınamayabilir. Zamlarla birlikte, önümüzdeki 2-3 ay içinde Peugeot 2008 için ÖTV muafiyeti tamamen kaldırılabilir.