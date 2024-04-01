Alanya'da CHP 74 yıl sonra ilk kez kazandı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimlerinin zafer coşkusunu, Alanyalılarla birlikte yaşadı. Alanya’da resmi olmayan sonuçlara göre ipi göğüsleyerek zaferini ilan eden Özçelik, Seçim Koordinasyon Merkezi Ofisi’nin bulunduğu Çimen Oteli’nin önünde kendisini büyük bir heyecan içinde bekleyen coşkulu kalabalığa balkondan hitap etti. Halkın yoğun ilgisi karşısında duygulu anlar yaşayan Özçelik’e sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, “Alanya’nın Umudu” ve “Osman Başkan” sloganları atarak, ardından Andımız'ı hep bir ağızdan okudu. CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, 74 yıl sonra gelen zaferi kutladıklarını belirterek, Özçelik'in Belediye Başkanlığı zaferinin kesinleştiğini duyurdu.

ALANYA'DA AÇILMAYAN SANDIK KALMADI

Resmi olmayan sonuçlara göre Alanya'da sandıkların tamamı açılırken seçim sonuçları şöyle:

Osman Tarık Özçelik - %45,32 79.586 Oy

Adem Murat Yücel - %26,59 46.691 Oy

Mehmet Şahin - %21,64 38.008 Oy

Bu verilere göre Alanya'da 234 bin 347 seçmenden 184 bin 805'i sandık başına gitti. Bu rakamlara göre Alanya'da seçime katılma oranı yüzde 79 oldu.

ALANYA’NIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİK

Eşi ve kızıyla birlikte balkondan vatandaşları selamlayan Özçelik, mazbatayı alıncaya kadar Seçim Koordinasyon Merkezi'nde tebrikleri kabul edeceğini söyledi. Alanya’nın kaderini hep birlikte değiştirdiklerini kaydeden Özçelik, "Ne mutlu bize ki gurur duyacağımız oyları kullandık. Hepinizi çok seviyorum" dedi.

PARTİZANLIK DÖNEMİ BİTTİ

Tüm siyasi parti seçmenlerine seslen Özçelik, “Büyük bir gururla söylüyorum ki Alanya’yı birleştirdik. Bir araya gelemez denenleri, hep birlikte bir araya getirdik. Birleşe birleşe başardık ve kazandık. Seçim kampanyamız boyunca sizlerle yol yürümenin mutluluğunu yaşıyorum. Alanya’mıza olan derin sevdamız bizi bir araya getirdi. Biz, Alanya İttifakı’nı kurmayı başardık. Size söz verdik. Emanetiniz emin ve ehil ellerde olacak. Partizanlık dönemi bitti. Artık liyakat ve ahlak var. Artık hak, hukuk ve adalet var" diye konuştu.

SEÇİMİ TÜM ALANYA KAZANDI

Konuşması sık sık alkış ve sloganlarla kesilen Osman Tarık Özçelik, “Değişimin gerçek adresi olan bize, desteğinizi ve teveccühünüzü en güçlü bir şekilde gösterdiniz. Antalya’da da Muhittin Başkanımız ile birlikte Alanya’da yapmak istediklerimizi Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştireceğiz. Verdiğimiz tüm sözleri tutacağımızdan hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Projelerimizi çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Alanya bizlere emanet. Halkımıza teşekkür ve şükranlarımı iletiyorum. Seçimi bir kişi, bir parti ya da bir kesim değil, tüm Alanya kazanmıştır. Ayrıştırma dönemi sona erdi. Sevgi, saygı, kardeşlik, birlik ve beraberlik dönemi başladı” şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi