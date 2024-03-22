Yeşilçam'ın acı günü: Oyuncu Bahar Öztan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan acı haber geldi. 2023 yılında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalanan Öztan, kolon kanseri ile mücadelesini kaybetti. Tedavisi uzun süredir devam eden Bahar Öztan hayata veda etti.

Oyuncunun ölüm haberi, sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler sosyal medyadan duygularını paylaştı.

OĞLU DUYURDU



Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak, annesinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Canım annem bu gece huzura kavuştu" ifadelerini kullandı.

Ardından da ünlü oyuncunun 22 Mart Cuma günü ikindi namazına müteakip Üsküdar Şakirin Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacağını duyurdu.

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Bahar Öztan, bir reklam filminde rol aldıktan sonra film yapımcılarının dikkatini çekti. Ardından o dönem çok popüler olan fotoromanlarda oynamaya başlayan Öztan, 1972 yılında Osman Seden imzalı "Mahkum" filmi ile sinemaya adım attı. Ünlü isim, şöhreti "Şaşkın Milyoner" filmiyle yakaladı. Sonrasında kariyerinde hızla yükselen Bahar Öztan, birçok yapımda rol aldı.

2000'li yılların başında ABD'ye giden ve bir süre Miami'de yaşayan Öztan, 6 yıl sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Birkaç projede boy gösteren ünlü isim, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

1993-2008 yılları arasında Yavuz Çolak ile evli kalan Bahar Öztan'ın bu birlikteliğinden Yiğit Çolak adında bir oğlu bulunuyor.

Kaynak: NTV