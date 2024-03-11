Eylem Tok ve oğlunun kaçması olayından kan donduran itiraf geldi: T.C. "Araç pert oldu"

Eylem Tok ve oğlunun yurt dışına kaçtığı olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Son yaşanan olayda Eylem Tok'un oğlunu eve bıraktıktan sonra ikinci kez kaza yerine gittiği ve firar için evden çıkılırken ilk önce hastaneye diye çıktığı belirtildi. Daha sonra da havalimanına gidildiği de ifade edildi. Eylem Tok'un çalışanı firar için evden çıktılarında ise babanın öndeki araçta olduğunu söylerken, T.C.'nin ise sürekli annesine "Anne beni affet araç pert oldu" demesi dikkat çekti.

İstanbul Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza ile ilgili yeni bilgiler paylaşılmaya başlandı. 16 yaşındaki Timur Cihantimur'un kaza sonrası, "Anne beni affet, araç pert oldu. Hayatım bitti" dediği ifade edildi.

Türkiye gündeminde büyük yer edinen olay, İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta gerçekleşmişti. 16 yaşındaki sürücü ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın yaşamını yitirmesine ve 4 kişiyi yaralamıştı. Sürücü Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok, kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçıp ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gittikleri belirlendi.

ŞOFÖRÜ KONUŞTU

Kazaya ilişkin yeni detaylar da paylaşılmaya devam ediyor. Eylem Tok'u kaza yerine götüren şoförün ifadesi de açıklandı. Şoför ifadesinde, "Eylem Hanım'ı olay yerine götürdüm. Timur'u arabaya oturttu. Timur şoktaydı, sürekli 'Anne beni affet, araç pert oldu' diyordu" söylemi dikkat çekti.

Kaynak: Kamu Son Haber