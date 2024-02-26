26 Şub 2024 - 23:13- Magazin G:

Oktay Kaynarca flaş açıklama! 5 araba, 1000 tesbih...

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Kurtlar Vadisi'yle büyük hedef kitlesi olan Oktay Kaynarca, 5 arabası olduğunu açıkladı.

Oktay Kaynarca flaş açıklama! 5 araba, 1000 tesbih... mask
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Adanalı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi, Ben Bu Cihana Sığmazam ve daha pek çok dizide rol alan Oktay Kaynarca son açıklamalarıyla gündemde. Oktay Kaynarca, Milliyet Gazetesi'nden Ali Eyüboğlu'nun sorularını yanıtladı.

"Arabalar… Tespihleri severim, saat severim…" diyen Kaynarca kaç aracı olduğunu da açıkladı.

1000’e yakın tesbihi olduğunu söyleyen Oktay Kaynarca "Sekiz tane -saat- ama hepsi önemli marka" dedi.

Kaynarca ardından ise "Antikaları sayarsak 5 tane var" diyerek arabalarını şöyle sıraladı:

"Bir-iki eski arabam var, biri Jaguar, diğeri Cadillac 80 model… 70 model çok güzel bir Cadillac daha vardı bende, onu verdim. 74 vardı onu da verdim. Zaman zaman el değiştiriyor arabalar."

Kaynak: MYNET

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26 Şub 2024 - 23:13 - Magazin

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