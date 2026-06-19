Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu sekiz kişinin adli makamlarca yapılan uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı öne sürüldü.

Soruşturma dosyasında yer alan ve alınan örnekleri incelenen isimlerin Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek olduğu bildirildi. Bu gelişmenin basına yansımasının ardından Kenan Doğulu, iddialara ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.

KENAN DOĞULU'NUN TEST SÜRECİ

Hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Doğulu, savcılık makamına ifade verdiğini ve Adli Tıp Kurumu incelemelerine girdiğini aktardı. Şarkıcı, aynı gece kendi isteğiyle Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış bir laboratuvarda idrar, kan ve saç testleri yaptırdığını duyurdu.

İlk sonuçların eline ulaştığını vurgulayan Doğulu, idrar analizinin negatif çıktığını belirtti. Kan ve saç analizi sonuçlarının da benzer şekilde negatif geleceğinden şüphe duymadığını ifade etti.

ADLİ TIP VE ÖZEL LABORATUVAR SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Uyuşturucu soruşturmalarında Adli Tıp Kurumu raporları resmi kanıt niteliği taşıyor. Ancak şüpheliler, masumiyetlerini kanıtlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız laboratuvarlarda eş zamanlı testler yaptırarak bu sonuçları savcılık dosyasına ek delil olarak sunabiliyor. Doğulu'nun başvurduğu bu yöntemin, hukuki süreçte savunma makamının karşı tez oluşturmak için başvurduğu yasal haklar arasında yer aldığı biliniyor.

Sürecin kısa sürede netleşeceğini belirten Doğulu, adalete olan inancının tam olduğunu ve gerçeğin adli incelemeler sonucunda şeffaf bir şekilde ortaya çıkacağını vurgulayarak açıklamasını sonlandırdı.