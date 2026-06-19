Geçtiğimiz pazartesi günü evinde fenalaşarak 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına resmi başvuru yapıldı. Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Işıl' karakteriyle tanınan İrtem'in ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği öne sürülmüştü. Ancak vefatından bir hafta önce gerçekleştirdiği Tayland seyahati, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni bir şüpheyi gündeme getirdi.

SAVCILIĞA 'MAYMUN ISIRIĞI' BAŞVURUSU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın bildirdiğine göre, ünlü oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun tarafından savcılığa sunulan dilekçede, ölüm nedeninin maymun ısırığı kaynaklı olabileceği ifade edildi. Avukat Gökkoyun, 15.6.2026 tarihinde vefat eden müvekkilinin sol kolunda üç adet yara izi (nedbe) tespit edildiğini açıkladı. Aile bireyleriyle yapılan görüşmelerde, İrtem'in Tayland gezisi sırasında bir maymun tarafından ısırıldığının öğrenildiği aktarıldı.

MAYMUN ISIRIĞI SEPSİSE YOL AÇAR MI?

Avukatın açıklamasında yer alan ve uzman görüşlerine dayandırılan bilgilere göre, yabani hayvan ısırıkları ciddi enfeksiyon riskleri barındırıyor. Tıbbi literatürde, maymun gibi yaban hayvanlarının tükürüğünde bulunan tehlikeli bakterilerin, insan kanına karışması durumunda kısa sürede sepsis (kan zehirlenmesi) tablosuna yol açabileceği biliniyor. Sepsis, vücudun enfeksiyona karşı verdiği aşırı tepki sonucu organ yetmezliklerine ve ani ölümlere neden olabiliyor.

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Savcılığa sunulan dilekçede, yapılacak otopsi işleminde maymun ısırığı ve olası kan zehirlenmesi ihtimalinin de titizlikle değerlendirilmesi talep edildi. Oyuncunun kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak kapsamlı otopsi raporunun ardından netlik kazanacak.