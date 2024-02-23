Moskova'da uluslararası 'Rusofili Hareketi Kongresi' başlıyor

Uluslararası Rusofili Hareketi Genel Kongresi’ne Türkiye’den Uluslararası Rusofili Hareketinin kurucularından Ünver Sel başkanlığında bir heyet katılacak. Türkiye’den Ünver Sel başkanlığında katılacak heyetin içinde; Uluslararası İlişkiler ve Rusya Uzmanı, Kırım Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri İlber Vasfi Sel, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Saynur Giray Derman, Uluslararası Kırım Dostları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Avukat Hüdai Sadık Ekinci ve İş adamı Özgür Yanık bulunmakta.

KIRIM TATAR DERNEKLERİ BAŞKANI ÜNVER SEL KURUL ÜYESİ

Uluslararası Rusofili Hareketi Koordinasyon Kurulu Üyesi Ünver Sel, aynı zamanda Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı, Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı, Uluslararası Kırım Dostları Derneği Başkanı ve Nogay Kalınma ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yapmakta.

RUSOFİLİ HAREKETİ NEDİR?

Uluslararası Rusofili Hareketi, Dünya’da Rus halkları ve Rusya’ya karşı oluşturulan Rusofobi, Rus düşmanlığı ve Rusya ambargolarına karşı kurulmuş refleks bir harekettir. Uluslararası Rusofili Hareketi’nin Genel Başkanı Bulgaristanlı tanınmış politikacı ve devlet adamı Nikolay Malinov’dur. Nikolay Malinov, bu hareketi önce Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da kurmuş ve daha sonra Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un desteğiyle uluslararası boyuta taşımıştır. Nikolay Malinov, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından “Dostluk Nişanı” ile ödüllendirilmiştir.

RUSOFİLİ HAREKETİ'NDE KİMLER VAR?

Uluslararası Rusofili Hareketi’nin içerisinde Dünya’nın birçok ülkesinden tanınmış politikacı, devlet adamı, akademisyen, din adamları, spor insanları, yazar, gazeteci, sanatçı ve kültür adamları bulunmaktadır. Hareket kuruluşundan sonra Moskova’da ve Sofya’da toplantılar ve Bulgaristan Filibe’de miting düzenlemiştir.

Uluslararası Rusofili Hareketi’nin kurucu lideri ve Bulgar politikacı Nikolay Malinov, amaçlarının ana fikrini ‘Rusofili: Kalbimizdeki Rusya’ olarak açıklamaktadır. Hareket önümüzdeki hafta başında yapılacak genel kongre sonrası Dünya’da geniş çapta faaliyet yapma ve açılım göstermeye hazırlanmaktadır.

RUS BAKAN LAVROV'DA KATILACAK



Moskova’da yapılacak Genel Kongre’nin açılış konuşmasını Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yapacak. Kongre oturumlarında; İslam Dünyası, Küresel Güney, Çin ve Hindistan, Batı Dünyası ve Latin Amerika oturumları bulunmaktadır. Ayrıca Yurttaşların Ülkelerine Geri Gönderilmesi, Aile Değerleri ve LGBT’nin Kültürel Olarak Ortadan Kaldırılması, Bilgi ve Hibrit Savaşları konuları konuşulacaktır.

PUTİN'İN KATILMASI BEKLENİYOR

Diğer taraftan Uluslararası Rusofili Kongresi’ne uluslararası katılımcıların yanında, Rusya içinden üst düzey ve tanınmış bir çok şahsiyetin katılması beklenmektedir. Kongre’nin en büyük sürprizi Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılması olabilir.