20 Şub 2024 - 17:00- Siyaset G:

Şahin’den ‘Kucaklayan’ liste! İşte İYİ parti meclis üye adayları

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ALANYA Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in hazırladığı İYİ Parti Alanya Belediye Meclisi aday listesi belli oldu. “Doğusuyla batısıyla ve tüm siyasi partilerden etkili isimlerle Alanya’yı kucaklayan aday listesi” olarak yorumlanan ve eski belediye başkanları ve başkan yardımcılarının bulunduğu işte o liste.

Şahin’den ‘Kucaklayan’ liste! İşte İYİ parti meclis üye adayları mask
Şahin’den ‘Kucaklayan’ liste! İşte İYİ parti meclis üye adayları
Şahin’den ‘Kucaklayan’ liste! İşte İYİ parti meclis üye adayları
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ŞAHİN'İN tüm siyasi partilerden etkili isimlerle Alanya’yı kucaklayan aday listesinde eski belediye başkanları ve başkan yardımcıları yer aldı. İlk sırada 2019 Yerel Seçimleri'nin Millet İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı olan Abdullah Sönmez yer aldı. Son 10 yılın Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel 5. sırada, eski Mahmutlar Belediye Başkanı Can kontenjanda yer aldılar. Kadın aday ise 9. sırada.

İşte o liste:

Abdullah Sönmez
Ali Kamburoğlu
Serdar Sönmez
Velittin Yenialp
Nazmi Yüksel
Ali Uğur
Garip Uçak
Ali Sönme
Fatma Taşpınar
Necati Topal
Alper Kan
Mustafa Arınç
Muhterem Şimşek
Mehmet Karagöz
Ejder Bilgen
Hamza Sönmez
Musa Yaman
Celal Zafer
Müzeyyen Gökcen Nazifoğlu Çatal
Hüseyin Sertgöz
Hüseyin Şenli
Uğur Uysal
Hilmi Parlayüksel
Veysel Şimşek
Fatma Bozkurt
Yakup Koca
Metehan Sandal
Orhan Kasmuş
Saffet Tez
Nevzat Şen
Barış Şimşek
Emine Soykan
Kemal Sertgöz

KONTENJAN

Cafer Uyar
Murat Can
Raşit Sadullahoğlu
Tevfik Hacıhamdioğlu

Şahin’den ‘Kucaklayan’ liste! İşte İYİ parti meclis üye adayları
Şahin’den ‘Kucaklayan’ liste! İşte İYİ parti meclis üye adayları

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20 Şub 2024 - 17:00 - Siyaset

Mahreç  Ramazan Özdemir

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