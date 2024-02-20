20 Şub 2024 - 17:00- Siyaset

Şahin’den ‘Kucaklayan’ liste! İşte İYİ parti meclis üye adayları

ALANYA Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in hazırladığı İYİ Parti Alanya Belediye Meclisi aday listesi belli oldu. “Doğusuyla batısıyla ve tüm siyasi partilerden etkili isimlerle Alanya’yı kucaklayan aday listesi” olarak yorumlanan ve eski belediye başkanları ve başkan yardımcılarının bulunduğu işte o liste.