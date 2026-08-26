KAYSERİ’nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda Kapuzbaşı Mahallesi’nin önceki dönem muhtarı Selahattin Şahin yaşamını yitirdi. Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi M.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, sabah saatlerinde Yahyalı ilçesine bağlı Kapuzbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki eski mahalle muhtarı Selahattin Şahin, evinin bahçesinde oturduğu sırada husumetli olduğu belirtilen komşusu M.A. ile karşılaştı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

İddiaya göre M.A., yanında bulunan pompalı tüfekle Selahattin Şahin’e ateş açtı. Silah seslerini duyan ve olayı fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, saldırıda yaralanan Şahin’e ilk müdahaleyi yaptı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Selahattin Şahin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şahin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şahin’in ölüm haberinin ardından yakınları ve mahalle sakinleri büyük üzüntü yaşadı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Silahlı saldırının ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli M.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürerken, saldırının nedeni ve taraflar arasındaki husumetin ayrıntılarının belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.