Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kıran genç sürücü kaza yaptı. Molla Yusuf Mahallesi 1465

Sokak üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki portakal bahçesine uçarak ters döndü.

İddiaya göre, sokak üzerinde seyir halinde olan 19 yaşındaki Tahsin Y.B. yönetimindeki 07 BRP 015 plakalı otomobil, aniden yola fırlayan bir kedi nedeniyle kontrolden çıktı. Takla atarak durabilen aracın sürücüsü, kabin içinde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜYÜ VATANDAŞLAR ÇIKARDI

Kaza sesini duyarak olay yerine koşan Hidayet Şen ve diğer çevre sakinleri, sürücünün yardımına ilk koşanlar oldu. Sürücünün 'Araba gazlı' diyerek bağırması üzerine paniğe kapılmadan kapıyı açan Şen, emniyet kemerini çözerek genci dışarı çıkardı. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanığı Şen, sürücünün kendisine yola kedi çıktığını söylediğini aktardı.

LPG'Lİ ARAÇLARDA KAZA SONRASI RİSK

Çarpışma veya takla atma gibi şiddetli kazalarda, LPG sistemine sahip araçlarda gaz kaçağı ve yangın riski ortaya çıkıyor. Ters dönen gazlı araçlarda olası bir kıvılcımın tehlike yaratmaması için motorun derhal kapatılması ve profesyonel ekipler gelene kadar çevrede güvenlik önlemi alınması hayati önem taşıyor.