KAYSERİ’nin Pınarbaşı ilçesinde saat 09.53’te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından bölgede yapılan ilk kontrollerde Yukarıborendere Mahallesi’ndeki bazı yapılarda hasar oluştuğu tespit edildi.

Deprem nedeniyle bazı evlerin duvarlarında çatlaklar meydana gelirken, bir evin duvarının ise kısmen yıkıldığı belirlendi.

EKİPLER BÖLGEDE İNCELEME BAŞLATTI

Depremin ardından AFAD ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Yukarıborendere Mahallesi’ne sevk edildi. Ekipler, hasar meydana gelen yapılarda inceleme başlatarak bölgedeki durumu değerlendirdi.

Yapılan ilk incelemelerde deprem nedeniyle şu ana kadar başka bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. Ekiplerin bölgedeki hasar tespit ve kontrol çalışmalarının sürdüğü bildirildi.