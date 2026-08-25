Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nin bildirdiğine göre, Manavgat ilçesi Kızılağaç Bölgesi'nde 296 hektarlık doğal alanın golf turizmine açılmasına yönelik imar planları yargıdan döndü. Danıştay 6. Dairesi, planın iptalini reddeden Konya Bölge İdare Mahkemesi kararını oybirliğiyle bozarak dosyayı yeniden değerlendirilmek üzere geri gönderdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 6 Mart 2023 tarihinde onaylanan planlar, orman ve mera vasıflı Hazine arazilerini kapsıyordu. Dava konusu düzenlemede, yaklaşık 287 hektarlık bölümün dört ayrı golf turizm alanı olarak belirlendiği aktarıldı. Bu alanların üçünün konaklamalı, birinin ise konaklamasız olarak projelendirildiği ifade edildi.

DANIŞTAY KARARININ GEREKÇESİ NEDİR?

12 Şubat 2026 tarihli ve E:2025/4101, K:2026/544 sayılı kararda, golf alanı planlaması için yeterli bilimsel ve teknik araştırmanın yapılmadığı vurgulandı. Yüksek enerji ve arazi kullanımına dayalı bu tür tesislerin doğal ekosistem üzerindeki etkilerinin yeterince incelenmediği belirtildi. Ayrıca bölge halkı ile yerel yönetimin görüşlerinin alınmadığı ve fizibilite çalışmalarının eksik olduğu ifade edildi.

KIYILARIN KAMUSAL KULLANIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Yüksek mahkemenin kararında kıyı mevzuatı kapsamında halkın denizden serbestçe yararlanmasını sağlayacak kamusal koridorların oluşturulması gerektiği hatırlatıldı. Akdeniz çanağındaki büyük ölçekli turizm tahsislerinde, kıyıların sadece yatırımcılara ayrılan rezerv alanlar olarak görülmemesi gerektiği yönündeki bu hukuki yaklaşım, bölgedeki benzer projeler için de emsal teşkil ediyor. Doğal kaynakların kullanımı ile ekonomik beklentiler arasındaki dengenin somut bilimsel raporlara dayanması gerektiği öne çıkıyor.

Danıştay’ın verdiği bu bozma kararı, golf planını doğrudan iptal etmiyor ancak hukuki sürecin yeniden başlamasının önünü açıyor. Dosya tekrar Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne gidecek ve 296 hektarlık alanın nihai durumu yapılacak yeni yargılama sonucunda kesinleşecek. Mimarlar Odası, Manavgat'ın orman ve su kaynaklarının korunması adına süreci yakından takip edeceklerini duyurdu.