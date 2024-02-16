16 Şub 2024 - 18:58- Gündem G:

Malatya'da korkutan deprem

ABONE OL Google News Sayfamız

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Malatya'da 3,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya'da korkutan deprem mask
ABONE OL Google News Sayfamız

6 Şubat depreminin ardından afet bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Darende ilçesinde saat 17:53'te 3,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem yerin 2.0 km derinliğinde olduğu belirlendi.

Kaynak: Kandilli Rasathanesi

# deprem, Malatya, Yer, Saat

16 Şub 2024 - 18:58 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Cübbeli Ahmet'ten Acun Ilıcalı'ya sert tepki: "Ahirette ceza olarak gelecek" mask
Cübbeli Ahmet'ten Acun Ilıcalı'ya sert tepki: "Ahirette ceza olarak gelecek"
Maden faciası sonrası Anagold firmasının iş ilanı tepki çekti mask
Maden faciası sonrası Anagold firmasının iş ilanı tepki çekti
Türkiye'den Gökyüzü Kalkanı girişimi mask
Türkiye'den Gökyüzü Kalkanı girişimi
Üniversite hastanesinde skandal! Bakire kız öğrencilerin isim ve telefonları sızdırıldı mask
Üniversite hastanesinde skandal! Bakire kız öğrencilerin isim ve telefonları sızdırıldı
Alanya'ya da uyarı geldi! Altı bölgede yağış alarmı: Sağanak, kar, karla karışık yağmur... mask
Alanya'ya da uyarı geldi! Altı bölgede yağış alarmı: Sağanak, kar, karla karışık yağmur...
Mehmet Yönet'i kaybettik mask
Mehmet Yönet'i kaybettik
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber