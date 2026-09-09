NESİNE 3. Lig’in 2’nci haftasında Alanya 1221 FK ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk iç saha mücadelesinde taraftarıyla buluşmaya hazırlanan Alanya temsilcisinde kritik karşılaşma öncesi bilet fiyatları da belli oldu.

Alanya 1221 FK ile Balıkesirspor arasındaki mücadele, 13 Eylül Pazar günü Milli Egemenlik Stadyumu’nda oynanacak. Saat 16.00’da başlayacak karşılaşmada Alanya temsilcisi, taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet arayacak.

BİLETLER 100 TL’DEN BAŞLIYOR

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın tribünlere göre bilet fiyatları belirlendi. Maraton Tribünü için bilet fiyatı 150 TL olurken, Kale Arkası Tribünü biletleri ise 100 TL’den satışa sunulacak.

BİLETLER MAÇ GÜNÜ STATTA SATILACAK

Alanya 1221 FK-Balıkesirspor karşılaşmasının biletleri için satış noktası da açıklandı. Taraftarlar biletlerini maç günü Milli Egemenlik Stadyumu’nun kapısından temin edebilecek.

ALANYA 1221 FK TARAFTARINI BEKLİYOR

Ligin 2’nci haftasında kendi sahasında önemli bir mücadeleye çıkacak Alanya 1221 FK, Balıkesirspor karşısında tribün desteğini de arkasına almak istiyor. Alanya temsilcisi, sahadan galibiyetle ayrılarak ligde önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.

Alanya 1221 FK ile Balıkesirspor arasındaki mücadele 13 Eylül Pazar günü saat 16.00’da Milli Egemenlik Stadyumu’nda başlayacak. (Mehmet TUNÇ)