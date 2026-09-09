Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genişletilmiş Teşkilat Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye’nin kronikleşen sorunlarının ekonomi, eğitim ve hukuk-adalet başlıklarında yoğunlaştığını belirterek, bu alanlarda kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini söyledi. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ülke genelinde yürütülen üye kampanyasında dereceye giren teşkilat mensuplarına ödülleri verildi. Baş, ayrıca başarılı üye çalışmaları nedeniyle teşkilatlara teşekkür etti.

​ANTALYA İL TEŞKİLATINDAN ÜSTÜN GAYRET

​Toplantıda teşkilat çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler de yapıldı. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Antalya İl Teşkilatı’na katılan yeni yönetim kadrosunu tebrik ederken, üstün gayretleri ve gerçekleştirdikleri üye çalışmaları nedeniyle Antalya teşkilatına özel olarak teşekkür etti.

​BTP Antalya İl Başkanı Bilal Şahin ise konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nda yer alan, “Az zamanda çok ve büyük işler yaptık” sözleriyle başladı.

​Şahin, BTP’nin Atatürk’ün çizdiği doğrultuda ilerlediğini belirterek, partililerin daha çok çalışarak daha kısa zamanda daha büyük işler başarma hedefiyle hareket ettiğini söyledi.

​ALANYA DAHİL 19 İLÇEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

​BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın “Bağımsız Türkiye kadrosu bu vatanın yılmaz bekçileridir, bu vatanın sigortasıdır ve bu ülkenin garantörüdür” sözlerini hatırlatan Şahin, bu anlayışla BTP’yi iktidara taşımak için Antalya'nın 19 ilçesinde çalışmalarını sürdüreceklerini ve Alanya'da da en kısa sürede sahaya ineceklerini ifade etti.

​Şahin, hedeflerinin gelecek nesillere refah seviyesi yüksek, huzurlu, birlik ve beraberlik içinde yaşayan bir Türkiye bırakmak olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı.