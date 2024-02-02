Antalya turizmde 2024'e rekorla başladı

DÜNYANIN en önemli turizm kentlerinden biri olan Antalya'da, 2024 yılı Ocak ayı yabancı turist sayısında yeni bir rekora imza atıldı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, Antalya Havalimanı ve Gazipaşa- Alanya Havalimanı olmak üzere kentteki iki havalimanı aracılığıyla 2024 yılı Ocak ayında Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 229 bin 97 kişi oldu. Geçen yıl ocak ayına göre yüzde 4,1'lik artış yaşandı.

Ocak ayında Antalya'ya en çok Rus turist geldi. 57 bin 366 kişiyle Rus turistlerin toplam ziyaretçi sayısındaki payı yüzde 32 olurken, geçen senenin aynı dönemine göre ise yüzde 20'lik gerileme yaşandı. İkinci sıradaki Almanya'dan 39 bin 427 turist gelirken, Almanların payı ise yüzde 22 oldu ve yüzde 12'lik artış yaşandı. Üçüncü sıradaki İngilizler yüzde 32'lik artışla 18 bine yakın turist sayısına ulaşırken, toplam turist sayısındaki payları da yüzde 10 oldu.

Dördüncü Polonya'dan yüzde 13'lük artışla 9 bin 121 turist geldi. Beşinci Ukrayna'dan yüzde 37'lik artışla 5 bin 500'e yakın kişi geldi. En çok turistin geldiği diğer ülkeler Kazakistan, Hollanda, İran, Belçika, Kırgızistan, Fransa, Avusturya, İsveç olarak sıralandı.

Kaynak: DHA