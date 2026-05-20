Antalya’da turizm sezonunun başlamasıyla birlikte sahil işletmeleri de Kurban Bayramı tatili öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Özellikle Konyaaltı Sahili başta olmak üzere kent genelindeki özel plajlarda yoğunluk beklenirken, tatilcilerin bir gün boyunca plajda yapacağı ortalama harcama da netleşti.

Şezlong, şemsiye, yiyecek ve içecek hizmetlerinin dahil olduğu bir plaj gününün maliyeti, işletmenin sunduğu hizmet kalitesine göre değişmekle birlikte yaklaşık 1500 TL seviyesine ulaştı. Bazı özel plajlarda bu tutar 2 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

ŞEZLONG VE ŞEMSİYE FİYATLARI 400 TL’DEN BAŞLIYOR

Antalya’daki özel plaj işletmelerinde şezlong ve şemsiye ücretleri 400 ile 800 TL arasında değişiyor. Daha konforlu hizmet sunan yataklı şezlong seçeneklerinde ise fiyatlar 1000 TL’den başlayıp 2 bin TL’ye kadar yükseliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı plaj tesislerinde ise şezlong ve şemsiye hizmeti daha uygun fiyatla sunuluyor. Belediye tesislerinde bu hizmetten yararlanmak isteyenler için ücret 300 TL olarak uygulanıyor.

KONYAALTI SAHİLİ’NDE YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Plaj işletmecisi Ergün Kayaaltı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sektöre olumlu yansımasını beklediklerini belirterek, geçen yıla göre fiyatlarda büyük bir değişiklik olmadığını söyledi. Kayaaltı, tam gün hizmet alan bir kişinin ortalama 1500 TL harcadığını ifade etti.

Bir diğer işletmeci Fatih Ardil ise sezon hazırlıklarının tamamlandığını ve özellikle Konyaaltı bölgesinde yerli ve yabancı turist yoğunluğu beklediklerini aktardı. Ardil, Antalya’daki plaj fiyatlarının döviz bazlı belirlenmediğini ve ziyaretçilerin ortalama 1500 ila 2 bin TL arasında harcama yaptığını kaydetti.

ÜCRETSİZ HALK PLAJLARI EKONOMİK ALTERNATİF SUNUYOR

Antalya’daki ücretsiz halk plajları da özellikle aileler ve günübirlik ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Tatilciler kendi havlu, şemsiye ve yiyeceklerini getirerek sahilde çok daha düşük maliyetle vakit geçirebiliyor.

Antalya’nın mavi bayraklı sahilleri, ücretsiz kullanım imkânı sayesinde hem yerli halk hem de ekonomik tatil yapmak isteyen ziyaretçiler için önemli bir alternatif oluşturuyor.

Turizm sezonunun hız kazanmasıyla birlikte Antalya sahillerinde hem hareketlilik hem de fiyat tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.