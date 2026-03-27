Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın hayatı, yaşı, siyasi geçmişi ve hangi partiden olduğu merak ediliyor. İşte detaylar...

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kimdir sorusu, 2024 yerel seçimlerinin ardından yeniden gündeme geldi. Hem iş dünyasındaki geçmişi hem de uzun yıllara dayanan siyasi kariyeriyle dikkat çeken Yalım’ın hayatı ve görev süreci araştırılıyor.

SİYASET VE İŞ DÜNYASINDAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

1969 yılında Uşak’ın Eşme ilçesinde doğan Özkan Yalım, eğitimini lise düzeyinde tamamladı. Siyasete atılmadan önce iş insanı olarak tanınan Yalım, özellikle lojistik, uluslararası nakliyat ve akaryakıt sektörlerinde faaliyet gösterdi.

Yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü ticari çalışmalarla bilinen Yalım, iş dünyasındaki bu deneyimini daha sonra siyasi kariyerine taşıdı.

Aslında bu tip isimler çok görünür olmaz başta. Sonra bir bakıyorsun belediye başkanı olarak karşına çıkmış...

TBMM’DE ÜÇ DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI

Özkan Yalım, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 25, 26 ve 27. dönemlerde Uşak Milletvekili olarak görev aldı.

Bu süreçte özellikle Avrupa Birliği ile ilişkiler alanında aktif rol üstlendi. Görev aldığı önemli alanlar arasında:

- Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliği

- Türkiye–Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu üyeliği

Yerel siyasete geçmeden önce Ankara’da ciddi bir siyasi tecrübe biriktirdiği açık.

HANGİ PARTİDEN?

Özkan Yalım hangi partiden sorusunun cevabı ise net: Yalım, siyasi hayatını Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde sürdürüyor.

Uzun yıllar CHP çatısı altında aktif görevlerde bulunan Yalım, milletvekilliği sürecinin ardından yerel yönetimlere yöneldi.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE BAŞKAN SEÇİLDİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin Uşak Belediye Başkan adayı olan Özkan Yalım, seçimleri kazanarak belediye başkanı oldu.

Bu sonuçla birlikte Yalım, siyasi kariyerine yerel yönetimde devam etme fırsatı yakaladı. Şimdi gözler Uşak’ta yapacağı projelere çevrilmiş durumda... ama nasıl bir yönetim olacak, onu zaman gösterecek.

Fransızca ve Bulgarca bilen Özkan Yalım, evli ve üç çocuk babasıdır.